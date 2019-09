Dimanche en milieu d’après-midi, alors que les Marchetti de la patrouille des Red Devils sillonnaient le ciel limbourgeois, deux entreprises belges ont signé un accord de coopération avec l’avionneur Lock-heed Martin, dans le cadre des retours industriels à l’achat de 34 F-35 par la Belgique. Ce sont la Sabca, active notamment dans les servomoteurs et les aérostructures, et Ilias Solutions, fournisseur de logiciels dans le domaine de la logistique. Par ailleurs, les motoristes Safran et Pratt&Whitney ont signé un accord vendredi.

(...)