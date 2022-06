Le projet était délicat, extrêmement sensible. Mais la décision est finalement "passée crème" au sein du gouvernement flamand, sous l’impulsion de son ministre du Logement, Matthias Diependaele (N-VA). À partir de 2024, les citoyens qui postuleront pour obtenir un logement social en Flandre ne devront pas avoir plus de 25 850 € d’épargne sur leur compte au moment de l’inscription sur les listes d’attente, peu importe s’ils ont un revenu mensuel extrêmement précaire. Pour un couple ou une personne seule avec un enfant, le montant maximal présent sur leurs comptes ne pourrait dépasser 40 940 €. Le point figurait dans l’accord du gouvernement N-VA, CD&V, Open VLD. "Le candidat locataire qui dispose d’une épargne supérieure pourra aller sur le marché locatif privé, ce qui permettra d’octroyer le logement à quelqu’un qui en a plus besoin", se réjouit Matthias Diependaele.

Au moment où le logement sera accordé, le candidat-locataire devra représenter ses extraits de compte pour prouver que son patrimoine ne dépasse pas les montants plafonds. Auquel cas son inscription sera recalée.

Côté francophone, hormis le plafond du revenu mensuel, aucune limite d’épargne n’est fixée à ce jour.