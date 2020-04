Alors que le confinement stoppe beaucoup d’activités, la Cour constitutionnelle annule la loi sur les revenus complémentaires.

Dans cette crise sans précédent, on parle beaucoup des travailleurs employés et indépendants qui perdent pour certains une grande partie de leurs revenus.

Parmi eux, certains sont aussi bénévoles dans des associations et clubs sportifs et peuvent arrondir leurs fins de mois avec cette activité. On parle des moniteurs, entraîneurs ou encore professeurs. Depuis plusieurs semaines, ces petits extras passent évidemment à la trappe, et il s’ajoute une décision de la Cour constitutionnelle qui risque de faire mal. La semaine passée, celle-ci a décidé d’annuler la loi sur les revenus complémentaires exonérés d’impôts. Une formule qui permettait à des bénévoles de gagner maximum 6 000 euros par an en toute légalité mais aussi d’assainir les finances des clubs et associations pour combattre notamment l’argent noir. "Je ne comprends pas du tout cette mesure qui nous aide beaucoup", souffle Didier Leser, directeur de l’ASBL Cesam Nature, qui organise des stages sportifs et de loisir durant les vacances d’été mais aussi des cours hebdomadaires. "Dans notre équipe, nous pouvons compter sur beaucoup d’enseignants qui arrondissent leurs fins de mois en travaillant durant les vacances, en soirée ou durant les week-ends. On retrouve de plus en plus de parents isolés dans notre société, et ce revenu supplémentaire est souvent très important."

L’arrêté de la Cour constitutionnelle rend donc les choses difficiles pour tout le monde. " Nous allons devoir réduire les prestations des plus fidèles si nous revenons aux anciennes règles. Il faudra donc trouver de nouveaux bénévoles ou réduire certains cours. J’espère qu’une nouvelle loi sera mise en place. "

Une décision qui ne passe donc pas vraiment auprès des centaines d’ASBL et qui va remonter au niveau politique. " L’explication de la Cour constitutionnelle est que le texte était beaucoup trop large et applicable dans beaucoup de domaines. Il y a donc eu des dérives relevées par des syndicats, par exemple la rémunération de bénévoles pour travailler dans le bâtiment, note Philippe Dodrimont, député wallon MR et président du Royal Aywaille Football Club. Il y avait bien des effets pervers, mais l’annulation pure et simple de cette règle est un gros coup dur pour des milliers de bénévoles, ainsi que leurs clubs ou associations. J’ai déjà alerté notre président de parti, Georges-Louis Bouchez qui est lui aussi président de club depuis peu. Nous avons quelques mois pour rectifier le tir et revoir un texte qui serait ciblé sur les structures sportives et associatives. Si je prends l’exemple de mon club, les bénévoles (joueurs, entraîneurs…) il s’agit d’un budget de 150 000 à 200 000 euros par saison. Si on doit payer des cotisations sociales pour tout le monde, on met la clé sous le paillasson. "

D’autant plus que les subsides ne sont pas légion dans le monde sportif. " J’ai parfois honte d’être un élu de la majorité quand je vois que le budget alloué au sport n’est que 0.69 % du budget total de la Fédération Wallonie-Bruxelles ", lance-t-il.

Les associations attendent donc un geste des autorités.