Parmi ces gagnants, on dénombre 42 "millionnaires", c'est-à-dire des joueurs ayant remporté plus d'un million d'euros à un jeu de tirage ou à gratter de la Loterie Nationale. Trente-trois de ces chanceux ont joué au Lotto, dont le gain le plus important en 2021 fut de 6,5 millions d'euros (le 8 décembre).

Deux autres gagnants ont remporté 1,25 million d'euros (le 13 août) lors d'un "Lotto Extra".

Mais le plus gros gain de 2021 en Belgique a été remporté à l'Euro Millions, avec un montant de plus de 21 millions d'euros (le 31 août). La loterie paneuropéenne a également fait deux autres millionnaires dans notre pays, qui ont empoché respectivement près de 2,5 millions d'euros (le 26 février) et 2,2 millions d'euros (le 8 janvier).

Le Joker+ a quant à lui fait deux millionnaires l'an dernier, l'un ayant gagné 2,2 millions d'euros (le 8 janvier), l'autre 1,8 million (le 10 décembre).

Enfin, deux heureux ont remporté un million d'euros au jeu à gratter "Cash" en 2021.

Quant au "Win for life", également un jeu à gratter, et ses différentes déclinaisons qui permettent de remporter une somme mensuelle jusqu'à la fin de ses jours, il a totalisé 23 gagnants en 2021.