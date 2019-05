Malgré des plaintes d’associations féministes qui voulaient l’annulation de la venue du compagnon de Blanche Gardin en Belgique, la star du stand-up américain a réalisé un triomphe en remplissant deux fois La Madeleine ce mardi soir



Si de nombreux spectateurs -et surtout spectatrices !- se demandaient s'il était honteux de venir voir et rire avec l’homme accusé d’agressions sexuelles sur cinq femmes, force est de constater -en n’épargnant pas d’entrée de jeu l’affaire qui lui incombe depuis novembre 2017- que Louis C.K. a su libérer à deux reprises les 400 fans présents dans la salle (sold out en à peine quelques heures).

“Alors, comment s’est passée votre année à vous ?”, lance-t-il d’emblée au public belge venu parfois de loin pour sa toute première fois au plat pays. “Moi, ça été !, plaisante l’humoriste de 51 ans. Le seul conseil que je peux vous donner est que lorsque vous demandez à des dames si vous pouvez vous masturber devant elles et qu’elles disent oui, demandez-leur encore: Êtes-vous sûre ?” Avant d’ajouter : “Et même si elles disent oui… ne le faites pas !” La salle est hilare. Fidèle à son implacable sens du rythme et à son humour trash adulés par ses pairs, Louis C.K. enfonce même le clou sur sa situation. “Si les femmes ont l’air ok, sachez qu’elles ne le sont pas toujours.” Tout en évoquant la beauté du geste, comparant l’acte de masturbation à une performance artistique. “Quand on fait quelque chose bien, on n’a pas envie de le faire dans son coin. Si vous jouez bien d’un instrument, vous avez envie de faire partager les autres.” Avant de conclure, toujours sur le ton de l’autodérision et de son humour noir caractéristique, “tout le monde se masturbe, c’est juste que je n’aime pas le faire seul !”

Bref, du Louis C.K. (F.D) tout craché. Le lauréat de six Emmy Awards -pour sa série Louie notamment- remet ça, ce soir, à Rotterdam. L’humoriste -en prévenant les salles peu de temps à l’avance de sa présence- essaye en effet de faire son come-back, coûte que coûte. Et pour se faire, bien qu’il ne soit pas persona non grata à Bruxelles comme l’ultra-controversé Dieudonné, celui qui a été banni de Netflix et HBO a parfois recours à des méthodes extrêmes pour garder ses spectacles secrets.





Un an et demi après le scandale #MeToo, le voilà donc de retour. Un come-back qui ne fut donc pas au goût de tout le monde. Une certaine tension régnait d’ailleurs aux alentours de La Madeleine ce mardi soir, où la police était présente pour encadrer une éventuelle protestation contre la venue du comédien. Certaines associations féministes ayant porté plainte et demandé l’annulation de son double show. Lesquels étaient rempli d'un public majoritairement flamand. Ce que le MC de la soirée n'a d'ailleurs pas manqué de mentionner à son assemblée sur un trait d'humour politiquement (in)correct. "Je viens aussi de Flandre, la partie fasciste du pays!"



Pour éviter les chahuteurs en colère, Louis CK imposent donc aux membres du public d’utiliser les pochettes Yondr à l’entrée de la salle. À savoir ces petits sacs sous scellés qui empêchent l’utilisation de smartphones. Une méthode déjà utilisée par Chris Rock ou Florence Foresti mais le petit ami de Blanche Gardin (il a confirmé sur scène que sa copine était bien Française en se foutant de son accent “frenchie”) a aussi l’habitude d’envoyer aux salles des avis de renonciation qui mettent tout ce qu’il dit dans son spectacle sous copyright et menacent l’utilisation de “tous les remèdes légaux” contre quiconque utiliserait toute forme de média pour partager sa performance. Laquelle n’épargna personne. Handicapés, enfants, pédophilie, animaux, arabes, juifs, blacks, gays, aveugles en prennent en effet pour leur grade. Tout comme sa “girlfriend” adepte de l'humour noir, connue pour son passage aux César en plein mouvement #BalanceTonPorc et qui l’avait défendu cyniquement aux derniers Molières. Selon lui, Blanche Gardin aurait l’habitude de “se mettre le thermomètre dans le c… Curieux comme coutume française, vous faites ça aussi en Belgique ? Chez nous, on réserve plutôt ça aux nouveaux-nés et aux animaux.”

“À la demande de Louis C.K., l’utilisation de téléphones, de montres intelligentes, d’accessoires intelligents, de caméras ou d’autres appareils d’enregistrement n’est pas autorisée à l’intérieur du théâtre, était ainsi indiqué sur le site web de La Madeleine. À leur arrivée, ces articles seront enfermés dans les pochettes Yondr.” Celui que le Rolling Stone magazine avait classé quatrième sur sa liste des cinquante meilleurs humoristes de stand-up en 2017 va encore plus loin. “Louis CK détient tous les droits sur le contenu et le matériel, y compris les blagues et les sketches (les “Matériaux”), livrés lors de son spectacle. Les documents ne peuvent être copiés, traduits, transmis, affichés, distribués ou reproduits mot à mot et l’utilisation en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sur quelque support ou technologie maintenant connu ou plus tard développé, sans le consentement écrit préalable exprès de Louis CK. Toute utilisation du matériel sans le consentement écrit préalable exprès de Louis CK est strictement interdite et sera soumise à tous les recours légaux disponibles, que ce soit en équité ou en droit aux dépens de quiconque viole cette interdiction. L’enregistrement de tout type, y compris la prise de notes, n’est pas permis dans la salle d’exposition. On vous demandera de partir.”





“Louis C.K. teste du nouveau matériel (en prévision de son prochain show, qui sera donc le premier depuis le scandale #MeToo NdlR.). Pour adultes, uniquement”, prévenait ainsi l’affiche du spectacle de celui qui, dans le contexte de l’affaire Harvey Weinstein, a été accusé par plusieurs comédiennes de s’être masturbé en leur présence, d’avoir proposé de le faire ou d’avoir utilisé son influence pour qu’elles ne puissent pas l’en empêcher. Le meilleur humoriste américain de sa génération -il a inspiré les plus grands (dont Guillermo Guiz chez nous)- était même passé aux aveux par communiqué. “Ces histoires sont vraies. À l’époque, je me disais que ce que j’avais fait était acceptable parce que je n’avais jamais montré mon sexe à une femme sans lui demander avant, ce qui est vrai. Mais j’ai appris plus tard dans ma vie, trop tard, que lorsqu’on a du pouvoir sur quelqu’un, lui demander de regarder votre sexe n’est pas une question. C’est une situation embarrassante. Le pouvoir que j’avais sur ces femmes, c’était qu’elles m’admiraient. Et j’ai utilisé ce pouvoir de façon irresponsable.”

Le premier comédien à avoir rempli trois fois de suite le mythique Madison Square Garden à New York “éprouve du remords par rapport à mes actes. Et j’ai essayé d’en tirer des leçons. Et de les éviter. Maintenant, je suis conscient de l’impact de mes actes. […] Je ne me pardonne en rien dans toute cette affaire. Et je dois me réconcilier avec la personne que je suis.”

À la sortie de la salle et même si Louis C.K. a pris à contre-pied son lieu d’acceuil en clamant haut et fort qu’il “n’aimait pas Bruxelles”, les spectateurs -surpris du prix bradé du spectacle (36 euros au lieu des 150 habituels aux USA)- semblaient toutefois unanimes. “Il n’a pas évité l’affaire du harcèlement sexuel, il assume ce qu’il a fait et avec drôlerie, glisse Nicolas, un jeune fan namurois. Il valait vraiment le déplacement, ce type est un pur génie ! Et de nombreuses femmes étaient aussi présentes ce soir.”

En effet, deux copines bruxelloises nous confirment qu’elles n’auraient “raté ça pour rien au monde”. Et ce, même si elles se posaient la question du “est-ce bien ou mal d’être ici ?” “C’était peut-être la seule chance de le voir une fois en vrai, soulignent ces deux trentenaires qui n’en revenaient cependant pas de la liste interminable de consignes de sécurité sur le show. Quand on a su qu’il s’était masturbé devant des femmes, alors qu’il en rigole depuis toujours dans ses spectacles, on s’est dit : mais non, pas lui ! Du coup, on pensait qu’il allait se calmer sur ses vannes crues suite à cette affaire mais que du contraire, il a continué ce soir. Et c’était très drôle ! On n’était pas mal à l’aise car on l’aimait avant même qu’il n’ait commis ces actes. Puis, il n’est pas au niveau d’un Bertrand Cantat qui, lui, a tué sa femme !”