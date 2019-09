Luc Mortier se souviendra longtemps de son séjour à la Costa Blanca. De retour à Bruxelles ce vendredi via un vol Brussels Airlines, le Genkois a vu ses vacances chamboulée par la faillite de Thomas Cook.

"Quand on a parlé de la faillite, nos cartes magnétiques ont été désactivées et nous n’avions plus accès à notre chambre et à toutes nos affaires", souffle-t-il.

Pour continuer son séjour dans l’hôtel, Luc a dû payer 628 euros de sa poche. "J’ai payé deux fois mon séjour, je n’ai pas eu le choix… Nous n’avions aucun contact avec Thomas Cook sur place et malgré l’intervention de l’ambassade belge, la direction de l’hôtel n’a rien voulu faire."

Une grosse somme d’argent à laquelle s’ajouter le transfert entre l’hôtel et l’aéroport, normalement assuré gratuitement par Thomas Cook. "La seule garantie qu’on nous a donné ces derniers jours, c’est que notre vol serait bien maintenu. Pour le reste, nous avons dû nous débrouiller."

Comme beaucoup de voyageurs eux aussi victimes des mêmes procédés, Luc espère évidemment être remboursé et va se mettre en contact avec le Fonds de garantie.