A la tête de la Défense depuis deux mois et demi, Ludivine Dedonder (PS) a déjà pris ses marques au 8 rue Lambermont. Comparé à ses prédécesseurs, l’accessibilité et le dynamisme dégagés détonnent. Il suffit de déambuler dans les couloirs de l’imposant ministère de la Défense pour s’en rendre compte, ne serait-ce que par son portrait apposé au mur au côté de de tous les anciens ministres, le seul en couleur pour la première Dame à la tête de l’armée. “On va redonner de la couleur à ce département”, annonce d’emblée la Tournaisienne âgée de 43 ans. Ses objectifs sont clairs, moderniser la communication, rendre plus accessible la Défense et revaloriser le métier de militaire. Des missions de taille face à des défis qui s’annoncent nombreux et épineux pour l’armée belge dans les années à venir, à commencer par le recrutement.