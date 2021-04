Propulsée ministre de la Défense en pleine deuxième vague de Covid-19, Ludivine Dedonder (PS) s’apprête à participer à sa première réunion ministérielle européenne en présentiel ce vendredi au Portugal. "C’est un grand moment pour moi", glisse la Tournaisienne. "Pouvoir être présente physiquement change forcément la donne. Pour les contacts bilatéraux, c’est sympa en visio’ mais pour négocier, c’est plus compliqué à distance. De plus, c’est une bonne chose de pouvoir parler d’autre chose, ça crée une relation."

L’ancienne échevine à la Ville de Tournai nous reçoit dans son cabinet, après un ultime test PCR négatif, nécessaire pour pouvoir s’envoler vers le sud de l’Europe.

La Défense est très active dans son rôle d’aide à la nation durant la pandémie, quel bilan tirez-vous ? Même si ce n’est pas terminé.

"La composante médicale a été saturée par les demandes mais nous avons toujours pu y répondre. On a poursuivi ce soutien dans le cadre de la vaccination, des personnes s’occupent de la partie logistique et des convocations. On est d’ailleurs présents dans 30 centres de vaccination."

De son côté, l’hôpital militaire est prêt à vacciner, quand va-t-il ouvrir ?

(...)