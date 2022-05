En octobre 2020, Ludivine Dedonder devient la première femme à prendre la tête de la Défense belge. À l’époque, il s’agit d’un secteur plutôt délaissé car rares sont ceux qui pensent que l’Europe pourrait à nouveau être confronté à une guerre. Moins de deux ans plus tard, les évènements propulsent son poste au cœur de l’actualité. On la retrouve dans son bureau après avoir gravi un escalier flanqué de matériel militaire d’un autre temps.

Quels ont été vos premiers jobs ?

Pendant mes études d’ingénieure de gestion à l’université de Liège, je suis rentrée à la RTBF où j’ai fait des piges, en radio et en télé dans des émissions économiques. J’avais eu l’occasion de rencontrer Paul Galopin, responsable des matières économique, qui cherchait des jeunes. Petite fille, je rêvais de devenir journaliste sportive. J’ai ensuite demandé à faire un stage à la rédaction des sports et ça a été accepté par Michel Lecomte. J’ai eu un pied dedans et de fil en aiguille, j’ai pu travailler sur des reportages football.

À côté de vos études, donc…

Oui, à mi-temps. Une fois diplômée, on m’a proposé d’être assistante à l’université dans la matière logistique. Je donnais aussi des cours le soir, je corrigeais les examens. Il faut savoir que la matière logistique est essentielle dans les matières de la Défense.

C’est-à-dire ?