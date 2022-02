La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, croit toujours au dialogue mais se montre inquiète pour les jours à venir.

Au vu de l’actualité récente avec la reconnaissance par la Russie, lundi soir, de l’indépendance des régions de Donetsk et Lougansk, dans l’est de l’Ukraine, la dissuasion est-elle encore possible?

"Je pense qu’elles sont toujours possibles, nous continuons à prôner le dialogue et la désescalade, c’est vraiment important et même primordial pour la suite. Mais à côté de ça, évidemment, nous assistons à une étape supplémentaire dans cette campagne de déstabilisation et de désinformation que l’on connaît depuis quelques mois."

D’une certaine manière, Vladimir Poutine a-t-il fermé la porte à la paix?

(...)