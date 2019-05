On en parle depuis plusieurs années et le sujet connaît désormais une grande nouveauté en Belgique. Dans les grandes surfaces, la gestion des aliments invendus est un réel problème au niveau du gaspillage. Si des alternatives existent avec certaines associations, il était jusqu’il y a peu plus facile de jeter de la marchandise plutôt que d’en faire don aux plus démunis.

Pourquoi ? La TVA à payer par les chaînes de magasins, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elles liquident ces fameux invendus. Au début du mois de mars, la commission des Finances de la Chambre a donné son feu vert à une proposition de loi visant à étendre l’exonération de TVA accordée aux dons d’excédents alimentaires à des associations de bienfaisance à des stocks invendus de produits non-alimentaires tels que des vêtements et de l’appareillage électronique.

Actuellement , donc, si un commerçant veut offrir des produits invendus à des fins caritatives, il doit payer la TVA alors que cela n’est pas le cas, s’il détruit un stock de marchandises. Selon Comeos, l’organisation représentative du commerce et des services, il ressort d’estimations qu’il y a en Belgique, chaque année, pour 100 millions d’euros d’invendus.

Dernièrement, le texte a été adopté en séance plénière à la chambre à l’unanimité, les principales questions portant sur la différence entre les biens durables et non durables.

Aux magasins maintenant de faire le nécessaire et de continuer leurs efforts pour éviter du gaspillage inutile. Une bonne nouvelle donc pour beaucoup d’associations qui devront tout de même avoir la place pour stocker des quantités plus importantes. Par contre, on ne connaît pas encore la date exacte de mise en œuvre sur le terrain.