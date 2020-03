Selon Sciensano, une personne sur trois se touche le nez et la bouche sans s’être lavé les mains au préalable.

"Il est fortement déconseillé de se toucher la bouche et le nez, c’est typiquement un comportement contagieux. Après une observation réalisée par Sciensano, nous nous sommes rendu compte qu’une personne sur trois le faisait fréquemment et sans s’être lavé les mains alors que c’est comme ça qu’il se transmet le plus facilement" , rappelle Steven Van Gucht, virologue et président du comité scientifique sur le coronavirus. Et pour cause, les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. "Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut alors pénétrer dans votre organisme et vous pouvez tomber malade. On remarque qu’on se touche encore beaucoup trop le nez et la bouche."

Et à l’instar de la grippe saisonnière, attraper le coronavirus peut être évité à condition de respecter quelques règles simples rappelées tant par l’Organisation mondiale de la santé que par les différentes autorités locales.

Parmi elles, se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon restent la priorité. " Le fait de maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent fait également partie des mesures à suivre."