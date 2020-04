Ce mercredi soir, Sophie Wilmès a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai ainsi que la réouverture des pépinières, des magasins de jardinerie et des magasins en gros dédiés aux professionnels. De plus, les balades en cheval sont également autorisées.

Ce vendredi soir, la publication d'un arrêté ministériel au moniteur belge permet d'en savoir un peu plus sur les magasins qui sont à nouveau ouverts dès ce samedi.

Les magasins qui peuvent ouvrir ce samedi 18 avril:

des magasins d’assortiment général de bricolage qui vendent principalement des outils et/ou des matériaux de construction

des jardineries et pépinières qui vendent principalement des plantes et/ou des arbres

les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers.

L’accès aux grandes surfaces aux magasins d’assortiment général de bricolage, aux jardineries et pépinières, ainsi qu’aux magasins en gros destinés aux professionnels ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes

limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes

dans la mesure du possible, s’y rendre seul.

Ne sont donc pas concernés par ces réouvertures : les magasins spécialisés qui se concentrent sur un type de matériau de construction, comme les ateliers de peinture ou les parquets, ne peuvent donc pas encore rouvrir. Il en va de même pour les fleuristes. Des chaînes comme Ikea ne sont pas non plus couvertes par ces mesures et restent donc fermées.

D'autres précisions: