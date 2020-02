Parmi les neuf Belges rapatriés dimanche soir de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine, une personne a été infectée par cette pneumonie virale, a confirmé Maggie De Block mardi lors d'une conférence de presse. Le patient a été pris en charge à l'hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles.

Maggie De Block l'a précisé lors d'une conférence de presse, organisée à 10h à la tour des Finances, à Bruxelles: "Nous avons pris toutes les mesures de précaution. Il faut rester calme et laisser les équipes médicales travailler. Le virus est sous contrôle. La panique est plus dangereuse." Le patient infecté "va bien et n'est pas inquiet", a précisé le Dr Patrick Soentjens.

Son confrère, le Dr Marc Van Ranst (KULeuven) a précisé que le virus détecté chez le patient en provenance de Wuhan était en train d'être "isolé" sur des cultures cellulaires.