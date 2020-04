"Affari Italiani", média en ligne qui a publié cet article controversé et jugé grossophobe, l'a, depuis, dépublié...

La façon dont la crise du Covid-19 frappe la Belgique suscite bien des commentaires, au sein de nos frontières comme au-delà. Si Donald Trump a épinglé notre Royaume comme le pays comptant le plus de morts par 100.000 habitants, en Italie, où la maladie cause des ravages terribles et a déjà ôté la vie de plus de 25.000 résidents, la façon dont la Belgique affronte la pandémie est également très commentée. Et, parfois, malheureusement, au moyen d'arguments en-dessous de la ceinture.

Le cas du média digital "Affari Italiani" est parlant : le site d'infos en ligne a publié, il y a quelques jours, un article titré mot pour mot "Coronavirus, la Belgique change sa façon de comptabiliser les morts, décide Maggie : la ministre de 140 kilos".

Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, de nombreux Italiens, à commencer par les lecteurs d'"Affari Italiani" ont ouvertement critiqué l'approche de cet article, et son caractère grossophobe. La teneur du papier faisait également allusion à la forme physique de notre Ministre fédérale de la Santé. Qui doit bien entendu faire face à la critique pour sa gestion de crise controversée (elle fait d'ailleurs dernièrement l'objet d'une plainte disciplinaire, en tant que docteur, notamment pour avoir minimisé la maladie au début de l'épidémie, comme le révélait La DH ce matin), mais à la hauteur d'arguments plus nobles que celui de son physique.

Face au torrent de commentaires, le média a dépublié l'article et présenté ses excuses.

Un Italien a d'ailleurs entrepris de s'excuser directement auprès de la ministre sur Twitter pour la publication douteuse d'Affari Italiani : "C'est irrespectueux. Mais nous ne sommes pas tous comme ça en Italie. Ne perdez pas espoir en nous."