La Belgique a passé ce dimanche 26 avril un cap important. Le nombre de lits occupés dans les hôpitaux du pays est repassé sous la barre des 4.000.

Une baisse que la ministre de la Santé, Maggie De Block, a salué ce dimanche 26 avril sur Twitter. Mais la libérale flamande a également tenu à mettre en garde, comme Marc Van Ranst, quant au nombre d'hospitalisations quotidiennes qui lui ne diminue pas. En effet, depuis plusieurs jours, le nombre d'admissions à l'hôpital stagne. Or, pour la ministre, il faudra qu'il diminue pour que puisse être mis en oeuvre le déconfinement. Evoquant la réouverture des magasins, Maggie De Block craint qu'elle ne soit pas possible le 11 mai.

Mais celle qui est également médecin ne pense pas qu'il y ait qu'une donnée relative à l'épidémie de coronavirus qui doit être étudiée pour donner le feu vert ou non à l'ouverture des commerces. "Nous n’allons pas commencer à établir des paliers à atteindre partout, a décrété la ministre sur VTM. Soit les paramètres globaux sont tous bons, soit ils ne le sont pas."L'évolution de l'épidémie dans notre pays sera donc scrupuleusement étudiée dans les jours à venir afin de voir s'il sera possible ou non de suivre les plans présentés par le Conseil national de sécurité (CNS), ce vendredi 24 avril. "Nous avons fixé des dates butoirs, mais ce ne sont pas des certitudes, a rappelé Maggie De Block sur VTM. Ce sont des dates à partir desquelles nous pouvons travailler, qui semblent raisonnables, mais d’ici là, il faut bien suivre les règles pour que le nombre d’hospitalisations ne soit pas trop élevé."