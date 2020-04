En pleine Commission Santé, réunie mardi en conférence vidéo, la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) a fait preuve d'un comportement déplacé et peu professionnel.

Alors qu'elle était supposée répondre aux questions des différents députés, la ministre a semblé totalement désintéressée au vu des images. On peut en effet y observer Mme De Block se remaquiller, jouer avec ses cheveux ou bien encore en train de plaisanter et de discuter avec des personnes présentes dans la pièce. Voire s'absenter totalement alors que des députés s’adressent à elle.



A la fin des échanges, visiblement agacée, la Ministre a pris la parole: “Je ne sais pas quel virus circule à la commission, mais ça ne sert à rien de répondre à vos questions et de vous envoyer des réponses si vous ne prenez pas le temps de les lire. On peut se poser la question de la manière dont on va encore avoir des commissions mais ceci n’est pas honnête pour nous non plus”, a-t-elle reproché.

Un comportement jugé déplacé et qui n'a pas beaucoup plu aux personnes témoins de la scène.