30.000 euros pour chaque parent toujours vivant, 125.000 euros pour ceux sont nés et vivent victimes de ce médicament

Maggie De Block crée un fonds d’aide aux victimes de la thalidomide, ce médicament de la fin des années 1950 et du début des années 1960 plus connu sous le nom de Softenon, à l’origine de graves malformations chez des dizaines d’enfants en Belgique. Selon nos informations, confirmées à l'instant par son porte-parole Florent Baudewijns, la ministre des Affaires sociales et de la Santé met en place ce mécanisme qui permettra d’indemniser, pour la première fois depuis le scandale, les personnes concernées, à savoir les enfants devenus adultes et toujours en vie - via un fonds doté de 5 millions d'euros à hauteur de 125.000 euros par personne - ainsi que les parents en vie - 30.000 euros par parent .

Le texte sera présenté, encore dans cette législature, avant les élections de mai. Maggie De Block (Open Vld), a présenté son projet de loi aujourd'hui aux victimes de la thalidomide. La ministre de la Santé publique et des Affaires sociales pose ainsi les jalons d’une solution que ces personnes attendent depuis tant d’années.

"La situation de ces personnes me touche profondément. Elles doivent se battre depuis tant d’années. La création d’un fonds d’aide pour les victimes de la thalidomide a été promise par ma prédécesseur. Elle n’a pas pu le mettre en place. Nous avions une solution fin novembre mais les circonstances politiques ont compliqué sa mise en œuvre. Pour les victimes, l’histoire ne pouvait pas se répéter", explique Maggie De Block (Open Vld), ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. "J’espère réellement que les victimes pourront trouver un certain soulagement et que l’intervention prévue leur fournira le support qu’elles attendaient."

Une solution budgétaire a été trouvée malgré les affaires courantes. La ministre confirme donc sa volonté d’intervenir pour les personnes concernées. Après cette rencontre, l’avant-projet de loi devra recevoir l’aval du conseil des ministres puis celui du parlement.Concrètement, le projet prévoit actuellement une enveloppe fermée de cinq millions d’euros pour d’une part, octroyer une intervention de 125.000 € (somme forfaitaire unique) aux victimes ‘directes’ ; d’autre part, après deux ans, octroyer le reste de l’enveloppe en subsides aux ASBL de soutien aux victimes de la thalidomide .

Ensuite, une intervention à hauteur de 30.000 € par parent encore en vie dans le cas où la victime elle-même est décédée. Cette dernière mesure représente un geste envers les mères ayant été exposées à ce danger sans le savoir . Ces sommes sont évidemment exonérées d’impôts et n’affecteront pas l’octroi d’éventuelles autres indemnités. Afin de faciliter la demande par les victimes, le projet prévoit un processus rapide et efficace, sans examen médical complémentaire. Les décisions se feront sur base de preuves existantes. Les victimes auront deux ans pour introduire une demande, nous précise encore Florent Baudewijns.