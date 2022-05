Les présidents du MR et du PS ont débattu à l’Université de Saint-Louis. Récit de la soirée.

Pour un lundi soir, l’Auditoire OM10 de l’Université Saint-Louis est exceptionnellement rempli. Un public dense, militant, politisé et curieux des clivages qui séparent la gauche de la droite en Belgique francophone s’est massé pour assister à la rencontre entre Paul Magnette et Georges-Louis Bouchez, présidents respectivement du Parti socialiste et du Mouvement réformateur.

Cette rencontre, organisée par le Cercle des libéraux de Saint-Louis (ADEL) et les Jeunes socialistes de Saint-Louis, était particulièrement attendue, au vu des différentes piques échangées entre les deux orateurs durant les mois précédents par médias interposés. Cordon sanitaire, pouvoir d’achat, e-commerce, sortie du nucléaire, migrants, traitement des demandeurs d’emploi… tous ces sujets qui avaient fait l’objet de prises de position radicalement opposées de la part des deux leaders politiques méritaient d’être confrontés. Après des semaines bouillonnantes avec en point d’orgue ce dimanche 1er mai, où le président libéral a tenu son congrès sur les terres traditionnellement acquises aux socialistes et le président du PS a vertement critiqué son homologue MR, il fallait un face-à-face.