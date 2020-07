Le président de la N-VA et le leader socialiste sont attendus ce lundi 20 juillet au Palais royal. Le Roi devrait charger le duo d'une mission.

Ce dimanche, les "Rois Mages" avaient annoncé mettre en suspens leurs travaux en vue de la formation d'une coalition Arizona. Les présidents du CD&V, de l'Open Vld et du MR souhaitaient ainsi laisser discuter la N-VA et le PS. "Nous devons d'abord savoir où l'on en est entre le PS et la N-VA, avait expliqué Joachim Coens (CD&V). La balle est maintenant dans leur camp."





Les choses ont évolué la semaine dernière avec les déclarations du président du PS Paul Magnette ouvrant à nouveau la porte à des pourparlers avec la N-VA. Des contacts auraient eu lieu depuis entre ces deux formations, premières de leur Communauté.