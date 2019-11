Le Roi a prolongé Paul Magnette pour deux semaines supplémentaires (jusqu’au 9 décembre) comme informateur. Le temps nécessaire pour aller plus loin dans les convergences trouvées entre partis. Et sans doute pour réussir à convaincre le CD&V et surtout l’Open VLD de tenter l’arc-en-ciel, sans la N-VA. Les signes émanant des libéraux flamands sont encourageants. La date n’est pas choisie au hasard : à cette date, les présidents du MR et du CD&V seront connus. S’il n’aboutit pas, le Roi devra sortir une autre carte de sa manche.

