Avocat au barreau de Bruxelles, Maître Olivier Martins est ami avec Eric Dupond-Moretti depuis plus que 20 ans. Ils possèdent même un vignoble ensemble sur les hauteurs de Collioure

Son accent catalan sent bon le sud et les vacances. Maître Olivier Martins passe quelques jours dans l’un des plus beaux endroits du monde : Palombaggia à quelques kilomètres de Porto Vecchio en Corse. Il y a quatre jours, il a palabré avec son ami Eric Dupond-Moretti de… leurs vignes à Collioure et se sont fixés rendez-vous à Paris à la mi-juillet. C’était juste avant sa nomination comme ministre de la Justice. Interview sous le soleil (du moins sur l’ile de Beauté) avec l’ami "belge" de la surprise signée Macron.