Un demi-million de travailleurs sont actuellement en congé maladie de plus d’un an en Belgique. Pour le gouvernement fédéral, il est urgent de réduire ce chiffre qui est plus important que le nombre de chômeurs belges. Toute la difficulté est de savoir comment le faire, sachant qu’une grande part de ces malades longue durée souffrent de burn-out, un mal délicat à traiter dont les cas se sont multipliés avec la crise du Covid.

Pour le ministre de la Santé et des Affaires sociales, la solution passe par une responsabilisation tant des travailleurs que de leurs employeurs.