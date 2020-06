D'après une enquête de la VUB, 40 % des Belges ont indiqué qu’ils ne feraient pas non plus la navette après l’assouplissement des mesures, principalement parce que le télétravail est obligatoire ou possible au sein de l’entreprise.

Comment voulons-nous nous déplacer après la crise ? Et quel mode de transport allons-nous favoriser ? Pour recueillir des informations concernant l’impact de cette crise sur la mobilité, le groupe de recherche MOBI de la Vrije Universiteit Brussel a mené une enquête sur les comportements de déplacement en Belgique avant, pendant et après - les mesures liées au coronavirus. "Par le biais de cette étude, nous avons voulu étudier comment les mesures prises pour lutter contre le coronavirus influencent le comportement de mobilité", explique Lieselot Vanhaverbeke, professeure de technologie et de mobilité (VUB).

(...)