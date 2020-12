L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire du coronavirus. Ce jeudi soir, des milliards de personnes tireront un trait sur 2020 pour se souhaiter une meilleure année. Pourtant, l’année tout juste écoulée a aussi apporté son lot de bonnes nouvelles.

1. L'arrivée d'un vaccin contre le covid

© belga

Les firmes pharmaceutiques se sont focalisées sur un objectif : celui de créer un vaccin. Pfizer et Moderna sont les premières à avoir dégainé les seringues. La première femme au monde vaccinée fut une Anglaise, le 8 décembre. Chez nous, il faudra attendre le 28 décembre pour les premières injections.

2. Baisse des accidents de la route

© natelhoff

C’est l’une des conséquences du coronavirus : en raison des confinements, on a enregistré une baisse significative du nombre de tués sur nos routes. L’année 2020 devrait d’ailleurs connaître un taux de décès historiquement bas.

3. Diminution des embouteillages

© belga

Une autre conséquence en matière de circulation liée au coronavirus : il y a eu moins d’embouteillages sur nos routes. Selon les chiffres de Coyote, confirmés par ceux de TomTom, la circulation a chuté jusqu’à 99 % lors du premier confinement. Le télétravail généralisé rend aujourd’hui les routes plus fluides.

4. La qualité de l'air s'est améliorée

© belga

C’est l’une des autres conséquences positives des confinements : la qualité de l’air s’est globalement améliorée en Belgique en 2020 en raison de la mise à l’arrêt de certaines entreprises polluantes mais aussi et surtout par la diminution des voitures sur les routes.

5. Delphine, reconnue comme la fille du roi Albert II

© D.R.

Le 27 janvier 2020, le roi Albert II reconnaît enfin être le père biologique de Delphine Boël. Le 1er octobre, Delphine obtient le titre de Princesse de Belgique et, huit jours plus tard, elle est reçue par son demi-frère le roi Philippe. Le 25 octobre, elle sera reçue officiellement par Albert II et Paola.

6. Enfin un gouvernement

© belga

Pas moins de 494 jours après les élections du 26 mai 2019, la Belgique tient enfin son nouveau gouvernement. Il sera dirigé par Alexander De Croo.

7. La première ministre transgenre d'Europe est belge

© belga

Chargée de la fonction publique et des entreprises publiques, Petra De Sutter devient la première ministre transgenre en Europe.

8. Les trains n'ont jamais été aussi ponctuels

© belga

La ponctualité des trains n’a jamais été aussi importante. En 2020, chiffres de décembre non compris, 93,65 % des trains sont arrivés à l’heure, contre 90,32 % en 2019. Là aussi, il s’agit d’une conséquence du coronavirus : la baisse de l’affluence a limité le temps d’embarquement en gare.

9. Les trains de nuit à nouveau sur les rails

© belga

Après 16 ans d’absence, les trains de nuit de retour ont fait leur retour sur le rail belge. Un train en provenance de Vienne (Autriche) est arrivé en gare de Bruxelles-Midi, en février. Une première depuis 2003 en Belgique.

10. Des avancées dans la lutte contre le cancer

© belga



Des chercheurs de l’ULB identifient les fonctions de FAT1, un gène favorisant l’apparition de métastases dans certains cancers. Leur découverte devrait permettre de mieux individualiser les thérapies chez les patients dont le gène FAT1 a muté.

11. Un congé de paternité allongé

© shutterstock

L’allongement du congé de paternité est confirmé. Il passera à 15 jours ouvrables (contre 10 actuellement) pour les enfants nés en 2021. Ce congé passera à 20 jours dès 2023.

12. Obligation scolaire dès 5 ans

© belga

L’école est rendue obligatoire dès l’âge de 5 ans. Après la Flandre, la Fédération Wallonie-Bruxelles se conforme ainsi à la proposition de loi adoptée en 2019 à la Chambre. Depuis septembre, les enfants doivent obligatoirement être scolarisés dès la troisième maternelle. Cette mesure doit permettre de favoriser l'alphabétisation des plus jeunes.

13. Le revenge porn plus sévèrement condamné

© belga

Depuis juillet, le revenge porn est plus sévèrement puni par la loi. Cet acte consiste à diffuser des images dénudées de personnes sans leur consentement. L’auteur risque désormais une peine de prison de 6 mois à 5 ans et amende de 200 à 15 000 euros.

14. Baby-boom dans les parcs animaliers

© Zoo de Planckendael

Les parcs animaliers du pays ont enregistré de nouvelles naissances pour des animaux en voie de disparition en 2020. Un éléphanteau, un hippopotame, un orang-outang et des otaries à Pairi Daiza, un rhinocéros indien, un bonobo et un girafon à Planckendael, un autre girafon au Monde Sauvage d’Aywaille…

15. Des espèces sauvages de retour en Belgique

© belga

Des espèces sauvages ont refait leur apparition en Belgique en 2020. Fin 2019, une deuxième louve était repérée en Belgique. Au milieu du printemps, six avaient été comptabilisés en Wallonie. Récemment, un Lynx sauvage, disparu de nos contrées depuis plusieurs siècles, a été photographié en Wallonie. Par ailleurs, la loutre fait son grand retour en Wallonie après plus de deux ans d’absence. Un spécimen a été aperçu en février au sud du pays. Une vingtaine l’ont été depuis.

16. De belles prestations européennes des clubs belges

© belga

Les prestations des clubs belges en coupe d’Europe sont applaudies. Surtout au nord du pays avec les qualifications de Bruges (3e en poule de ligue des champions) et de l’Antwerp (1er devant Tottenham en Europa League) qui passeront l’hiver européen au chaud.

17. Les Diables rouges assurent en Nations League

© belga

En football, les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales de la Nations League, lors desquelles ils espèrent prendre leur revanche sur leurs voisins français.

18. Lukaku et De Bruyne brillent sur la scène européenne

© belga

Les Belges Romelu Lukaku (Inter Milan) et Kevin De Bruyne (Manchester City) excellent dans leurs clubs respectifs, au point d’être désormais considérés comme les joueurs les plus chers de leurs championnats respectifs. En attendant qu'Eden Hazard écrive enfin son histoire avec le Real Madrid.

19. Remco et Van Aert, révélations de l'année cycliste

© belga

Les performances sportives belges ne s’arrêtent pas au foot. En cyclisme, deux de nos compatriotes font sensation : Remco Evenepoel en remportant sa première course professionnelle et en réalisant un printemps radieux avant qu'une lourde chute mette fin à sa saison au Tour de Lombardie, puis Wout Van Aert, étincelant au Tour de France, vainqueur du championnat de Belgique du contre-la-montre, des Strade Bianche, de Milan-San Remo, et double médaillé d’argent au championnat du monde du contre-la-montre et sur route.

20. La Playstation 5 débarque en Belgique

© sony

Attendue depuis 7 ans par des milliers d’amateurs de jeux vidéos, la nouvelle PlayStation 5 est sortie le jeudi 19 novembre, en Belgique. Un exploit malgré la crise du coronavirus. Elle remplace la PS4 sortie en 2013. Malheureusement, la console a été sold-out avant même sa sortie. Et il est aujourd'hui presque impossible de la trouver.