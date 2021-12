Le Codeco a décidé de fermer la petite centaine de salles de bowling. Mais autorise les compétitions sportives. Elles se voient ainsi reléguées au rang des salles de snooker, jeux de fléchettes, escape games et autres parcs à trampolines. "Pourtant, le bowling est bien un sport, reconnu par l’Adeps et Sports Vlaanderen", poste Véronique Perniaux, présidente de la Fédération francophone de bowling (FFB). "Quand on pense que les patinoires et les salles avec murs d’escalade peuvent rester ouvertes. Au bowling, il n’y a pas de public, pas de gradins. Le Codeco n’a pas capté que nous faisions un sport."

(...)