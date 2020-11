Le président du sp.a Conner Rousseau conserve pleinement sa confiance en Frank Vandenbroucke, son collègue de parti, ministre fédéral de la Santé, a-t-il affirmé lundi soir, au cours de l'émission "Terzake" de la chaîne Canvas (VRT). M. Rousseau était interrogé au sujet de la déclaration du ministre Vandenbroucke selon laquelle la fermeture des magasins non essentiels avait été destinée à créer un effet de choc, et des critiques qui ont suivi.

"Au moment où la deuxième vague a frappé fort et que les hôpitaux se plaignaient de la situation, nous avons dû intensifier la lutte contre le virus sur tous les fronts", a déclaré le président du spa.a. "Les deux seules exceptions autorisées ont porté sur l'autorisation des écoles à rester ouvertes et sur la sortie du domicile sans avoir besoin de certificat, comme en France... Nous avons dû prendre le virus par la peau du cou et limiter le nombre de contacts et donc le nombre d'infections", a-t-il ajouté.

Un des détracteurs de Frank Vandenbroucke est l'ancien ministre des Indépendants et député MR Denis Ducarme, partenaire de coalition du sp.a. "Nous connaissons tous l'approche du MR sous le précédent gouvernement: un assouplissement trop rapide nous a mis dans cette merde", a riposté Conner Rousseau.

Le président du sp.a. a défendu l'approche du gouvernement. "C'est précisément grâce à l'ensemble des mesures et aux sacrifices consentis également par les commerçants que les chiffres évoluent à présent dans la bonne direction. (...) Si les choses se passent bien, tout le monde veut assouplir. Eh bien, c'est ce que nous faisons en rouvrant les magasins", a-t-il justifié.

M. Rousseau a déclaré qu'il espérait ne pas se retrouver dans la "ruelle des misères" des dernières années. "Ce gouvernement a maintenant pris un bon départ. Cela honorerait la Belgique et la Flandre de tirer sur la même corde. Pourquoi voudriez-vous donner à certaines personnes l'impression que leurs sacrifices n'ont fait aucune différence?", a-t-il encore dit.