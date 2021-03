Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qu’il se passe dans les écoles et les entreprises ", a lancé Alexander De Croo à l’issue du Comité de concertation qui s’est tenu ce vendredi. Le problème central ? "Des variants plus contagieux, mais aussi le fait que nous rencontrons plus de gens ", a souligné le Premier ministre, pointant le changement de comportement des Belges.

(...)