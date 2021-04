Ce Codeco des terrasses a donc accouché d’une décision pour l’Horeca. Ces derniers jours, on avait senti le vent tourner et l’ouverture pour le 1er mai semblait de plus en plus hypothétique, sauf peut-être pour les terrasses des bars et restaurants. ce sera finalement pour le 8 mai, et il faudra attendre le mois de juin pour une ouverture à l’intérieur. “Ce délai de trois à quatre semaines et beaucoup trop long, s’énerve Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie. On parlait d’un compromis autour des terrasses avec une ouverture complète une à deux semaines plus tard. C’était tenable, mais pas plus longtemps. Il faut s’attendre à ce que certains ouvrent tout de même à l’intérieur, même dès le 1er mai. Je ne peux pas l’encourager en tant que président, mais je peux le comprendre. Pour certains, cela fera 11 mois sur 15 sans pouvoir travailler. Et si on inversait les rôles avec le monde politique ? Je ne suis pas sûr que cela serait accepté aussi facilement.”

