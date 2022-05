Après deux mois et demi de soleil et de sécheresse, la fin du mois de mai a comme un air de 2021. Depuis le 18 mai, on a eu droit à de la pluie, des orages, des nuages et même des températures plutôt fraîches ces derniers jours. De quoi craindre un été pourri ? On fait le point alors que l’été météorologique commencera ce mercredi 1er juin.