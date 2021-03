Avec la météo, on peut s’attendre à voir une vague de touristes déferler vers les dix-neuf stations balnéaires qui bordent le littoral belge.

Ainsi, certaines communes tentent d’anticiper ce flot. Le bourgmestre de Knokke, Piet De Groote, demande aux gens qui viendraient en voiture pour la journée d’y réfléchir à deux fois : "Premièrement car il n’y a pas de restauration ouverte et les installations sanitaires sont limitées. Deuxièmement, le shopping n’est possible que sur rendez-vous et enfin, il y a d’importants travaux routiers sur l’A11 provoquant de longs embouteillages."

Cependant, il assure que tout le monde est le bienvenu dans la commune. Sur les plages de Knokke, les bars de plage seront ouverts en "take away".