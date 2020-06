Si le week-end prolongé de la Pentecôte semble s'être passé sans anicroche à la Côte, le bourgmestre de Knokke-Heist, Léopold Lippens, a quand même regretté que les règles sanitaires ne soient pas mieux suivies.

Interrogé par VTM, le chrétien-démocrate a déclaré que "les gens ne respectent pas les règles élémentaires qui disent de garder ses distances et de porter un masque"."Les gens pensent qu'ils sont en congé, que l'air de la mer est magnifique. C'est dommage, car le coronavirus est toujours présent et peut avoir de graves conséquences." Le bourgmestre espère que les gens se comporteront de manière plus responsable dans les jours à venir.

Pourtant, comme l'explique Het Laaste Nieuws, Léopold Lippens est le seul bourgmestre de la Côte à se plaindre du manque de respect des règles. La police de Knokke n'a d'ailleurs pas constaté une hausse des interventions ni des amendes infligées. "La plupart des gens respectaient les règles de distanciation sociale", affirme-t-elle.

Selon un coup de sonde réalisé par Belga auprès de plusieurs bourgmestres et zones de police, tout semble s'être globalement bien passé.

A Ostende, destination prisée des touristes d'un jour, cela restait relativement calme, selon la police. A Blankenberge, autre destination phare des touristes d'un jour, on ne peut pas non plus parler de grande foule. "Il y a certes plus de monde que les semaines précédentes mais on ne peut pas parler d'un monde fou. Les gens respectent les règles et nous n'avons à aucun moment dû fermer le centre-ville", explique le commissaire Philip Denoyette.

A La Panne, de nombreux touristes français ont visiblement franchi la frontière. Ils respectent également bien les règles, selon le bourgmestre Bram Degrieck.

Enfin, à Bredene, l'affluence est relativement importante. "Ce n'est pas facile pour mes services de tout garder sous contrôle mais c'est une très bonne préparation en vue de l'été. Nous évaluerons tout ça après ce week-end et ferons les adaptations nécessaires", indique le bourgmestre, Steve Vandenberghe.

Pour rappel, les propriétaires de secondes résidences peuvent maintenant se rendre à la Côte, mais l'accès aux plages est toujours interdit.