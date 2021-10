Si, en France, de nombreuses personnalités se sont engagées pour promouvoir ou non la vaccination (que ce soit pour comme Line Renaud, Julie Gayet, Gérard Jugnot, Nagui, etc., ou contre, comme Brigitte Bardot, Annie Duperey, Juliette Binoche, Jean-Marie Bigard ou encore Francis Lalanne), ce n’est pas le cas en Belgique. Le gouvernement belge a pourtant approché plusieurs grands noms du Web, de la télévision, de la chanson ou du cinéma francophone mais… tous ont refusé. Ou presque. Vinz Kanté, animateur sur Tarmac (RTBF) et influenceur, donne des conférences dans les écoles en compagnie de l’infectiologue Emmanuel André. "J’ai proposé à des influenceurs ou Tiktokeurs de me suivre et la plupart des refus viennent du fait que c’est un sujet clivant", nous confie celui qui se rappelle avoir appris au cours de biologie que le vaccin diminuait les risques de développer des formes graves d’une maladie. "Ces gens ont beaucoup d’abonnés et ceux qui sont contre le vaccin font beaucoup de bruit. Il y a la peur du désabonnement, du bad buzz, que ce soit reproché, que l’on fasse partie d’un complot, etc. C’est souvent ce qui se passe."

(...)