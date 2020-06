Des centaines de personnes sont déjà présentes à la place Poelart, devant le Palais de Justice de Bruxelles, pour manifester contre le racisme et les violences policières.

Pour rappel, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close a décidé de ne pas autoriser de manifestation classique comme le souhaitait l'organisation Black Lives Matter pour protester contre les violences policières à l'égard des Afro-Américains.

© D.R.

Toutefois, une action statique ce dimanche, sur la place Poelaert, devant le Palais de Justice de Bruxelles, a été autorisée. Plusieurs centaines de personnes sont déjà sur place pour cette manifestation qui se déroulera normalement entre 15h00 et 16h30.

La Ville de Bruxelles demande avec insistance aux participants de respecter les règles de distanciation sociale et de faire preuve du sens des responsabilités qui s'impose dans le cadre de la pandémie de covid-19.

Près de 750 personnes manifestent sans incident à Gand

Près de 750 personnes ont participé à une manifestation contre le racisme dimanche après-midi dans le parc Albert à Gand. "Tout s'est déroulé sans incident et nous n'avons pas dû intervenir", a expliqué la police locale. La manifestation n'étant pas autorisée, les organisateurs devront s'acquitter d'une amende de 350 euros. Les manifestants se sont rassemblés près de la statue du roi Albert Ier devant laquelle ils se sont déchaussés et ont observé 8 minutes et 46 secondes de silence, soit le temps qu'a mis George Floyd avant de succomber lors de son arrestation. Le parc abrite également une statue de Léopold II qui a déjà été été souillée à plusieurs reprises.

La manifestation s'est déroulée sans incident, a indiqué la porte-parole de la police gantoise.