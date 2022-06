La moitié des vols depuis Brussels Airport annulés. La Stib et le Tec seront bloqués.

Une manifestation monstre est attendue dans la capitale ce lundi 20 juin. Dès 10 h, plus de 70 000 personnes devraient partir de la gare du Nord pour se diriger à coups de slogans vers la gare du Midi. "Ça se mobilise très fortement. Il y a aura beaucoup plus de monde que lors de la dernière manifestation. On s’attend à avoir une mobilisation pas loin de celle que l’on avait eue pour la manifestation du 6 novembre 2014", nous confie Geoffrey Goblet, secrétaire fédéral de la FGTB. Le 6 novembre 2014, plus de 100 000 personnes ont marché contre les mesures d’austérité annoncées par la Suédoise, le gouvernement de droite mené par Charles Michel (MR). Cette forte mobilisation s’était achevée par de violentes confrontations entre une partie des manifestants et les forces de l’ordre. Plusieurs véhicules avaient été brûlés et du mobilier urbain saccagé.