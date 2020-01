Plusieurs représentants et des militants du PTB se sont rendus ce mardi à la manifestation pour la défense de la sécurité sociale et des pensions à Bruxelles, à l'appel de la FGTB.

Le chef de groupe à la Chambre et porte-parole fédéral du parti, Raoul Hedebouw était présent et visiblement en grande forme. Sur un fond de musique rythmée (de la rumba congolaise, et non de la zumba comme semble le penser l'illustre membre du PTB), à grands renforts de pas de danse, le Liégeois a poussé la chansonnette, prenant un accent créole.

"Tu prends ta carte, tu prends ta carte, Zumba, tu prends ta carte au PTB ! Zumba."

Une séquence qui a visiblement beaucoup amusé les militants présents sur place, qu'on peut voir danser joyeusement la farandole...