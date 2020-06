Une manifestation a pris place ce mercredi matin devant le Portalis, qui héberge plusieurs institutions judiciaires, rue des quatre bras, à 1000 Bruxelles.

Les magistrats du tribunal de 1ère instance de Bruxelles ont enclenché cette manifestation spontanée. Elle a pour but de dénoncer le manque de moyens mais en l'espèce ici, de personnel au niveau des greffes. Dans le cortège on retrouve des juges correctionnels, du tribunal de la famille qui participent également à l'action.

On donne notamment l'exemple des 14 cabinets de la jeunesse (cabinet des juges de la jeunesse) qui disposent en tout et pour tout de seulement neuf greffiers. La situation est connue depuis 2015 et les départs survenus depuis lors n'ont pas donné lieu à de nouveaux engagements.

Dans cette action soutenue par le SLFP et la CGSP, les magistrats soutiennent également les personnels des greffes.

L'ensemble des membres présents à la manifestation ont bien respecté les mesures de distanciation physique.