"Ils regardent Netflix": les experts fustigent la stratégie actuelle de lutte contre le coronavirus et craignent une seconde vague

Les trois experts qui sont entendus ce lundi 13 juillet dans le cadre de la commission coronavirus du Parlement flamand tirent la sonnette d'alarme. Le virologue Marc Van Ranst, par exemple, craint qu'une deuxième vague du coronavirus soit difficile à juguler avec l'approche actuelle. "Nous ne sommes pas à l'aise avec cela", a ajouté la présidente du GEES, Erika Vlieghe. Et le professeur Herman Goossens (UZA) met en garde contre une pénurie de testeurs et de réactifs à l'automne. "S'il y a un deuxième confinement, c'est la responsabilité des politiciens", a déclaré Goossens.

La commission covid-19 du Parlement flamand a donné la parole à trois experts de la santé: le virologue Marc Van Ranst de la KU Leuven, le professeur Erika Vlieghe, chef du département des maladies infectieuses à l'UZ Anvers et président du groupe d'experts GEES et le professeur Herman Goossens, chef de la biologie clinique à l'UZ Anvers. Les trois experts ont fait le point sur les mois mouvementés de la crise sanitaire. Plusieurs points ont été abordés, tels que la pénurie des masques et les directives parfois floues qui ont été émises. L'absence d '"unité de commandement" reste l'un des plus gros problèmes pour les trois experts.

"Cette unité de commandement n'était pas là et n'est toujours pas là", explique Van Ranst. "De plus, personne ne sait comment résoudre ce problème, alors qu'il ne cesse de grandir, surtout dans une deuxième vague", a ajouté Erika Vlieghe. Van Ranst était assez sombre quant à la préparation pour faire face à une telle seconde vague. Selon lui, les investissements dans le diagnostic et le développement d'un réseau d'inspecteurs de la santé sont insuffisants depuis des années. Ajoutez à cela le tracing qui ne fonctionne toujours pas correctement selon l'expert. "Les gens regardent Netflix, lisent un livre ou suivent un cours de langue", dit Van Ranst - et cela rend le virologue "pessimiste" quant à la possibilité d'éviter une deuxième vague.