S’il a élargi son offre avec des livraisons de burgers, par exemple, il a dû revoir ses tarifs légèrement à la hausse. "Pour le moment, je suis surtout impacté au niveau de l’énergie. Par exemple, je sens vraiment la différence du prix de l’essence pour les livraisons. Au niveau des matières premières, le kilo de haché a augmenté de 1 € par exemple", explique-t-il.

Ce sont donc quelques cents à payer en plus pour les sandwichs. "Un sandwich à 3 € est passé à 3,20 €. Cela devrait être plus mais il faut être graduel dans l’augmentation. Et puis je dois aussi regarder ce que fait la concurrence autour de moi. Tout le monde n’augmente pas ses prix car les réalités sont différentes."

À Bruxelles, un autre patron de sandwicherie nous explique qu’il a dû augmenter ses tarifs de 20 %, pour répercuter les hausses successives des derniers mois sur les denrées et l’énergie.