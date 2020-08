Le rendez-vous est fixé Rue Royale, au siège de la Police fédérale. Après un dédale de couloirs rafraîchis par l’air conditionné, nous voici dans la salle de réunion où nous rejoindra Marc De Mesmaeker, commissaire général de la police fédérale. Le bâtiment est moderne, confortable. À dessein ? “Nous sommes ici dans des locaux magnifiques, mais ils ne sont pas représentatifs de la réalité”, lance d’entrée le “grand chef”. Entretien

Vous êtes entré en fonction en juin 2018, pour une durée de cinq ans. Quel bilan dressez-vous de vos missions ?

Malgré le contexte de gouvernement minoritaire, nous avons pu avancer sur plusieurs dossiers importants. Parmi eux, un point que j’estime fondamental et que j’ai annoncé dès ma prise de fonction : la digitalisation de la police. Sur ce point, nous avons fait de très bonnes choses et j’ai bon espoir que ce chantier soit terminé d’ici 2021, si le politique continue à nous soutenir. Cette digitalisation est importante et permettra d’avoir une police moderne digne de ce siècle.

