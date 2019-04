Marc Gilbert, commandant de la zone de secours Val de Sambre, est resté pendant 12 ans président de la fédération des pompiers. Il a porté la réforme des services de secours qui a été consacrée par une loi en 2007.

Il porte un regard sévère sur le projet qui n’a finalement jamais été respecté, selon lui. "Ce n’est pas du tout la réforme imaginée à la base pour améliorer les conditions de vie des pompiers et la sécurité. On a travaillé là-dessus et une loi a vu le jour en 2007. Il y avait une norme au départ, qui était bonne, où on voulait une uniformisation complète des zones de secours dans le pays. L’objectif visait la prévention, la formation où c’est la Bérézina avec les normes régionales, fédérales et locales. On constate que celle pensée au départ n’a jamais vraiment vu le jour. Ce qui est en cours actuellement n’est pas ce que nous avons porté. Nous avons eu beaucoup de promesses qui n’ont pas été suivies. Aujourd’hui, on se retrouve avec des difficultés", remarque Marc Gilbert.

L’ancien président de la fédération des pompiers reste persuadé que la réforme était bonne. Il tacle le gouvernement Michel qu’il juge responsable des problèmes actuels. "La réforme a du bon mais si tout le monde avait respecté ce qui était prévu en matière de personnel et de matériel, nous n’aurions jamais eu à demander cette réforme au départ. Maintenant, elle existe avec une réglementation mais il faut respecter les engagements. Or, je suis formel, ce n’est pas le cas. Je suis déçu car ce n’est pas la réforme qu’on voulait faire. Il est temps de refinancer et de retravailler. Ce sont les communes qui payent et c’est tout. Le fédéral a abandonné les pompiers. Tout ce qui était prévu au départ a été détricoté par l’ancien ministre de l’Intérieur et les francophones n’ont pas bougé. La réforme a été anéantie. Il y a un certain ras-le-bol de voir cette situation après avoir présidé 12 ans la fédération. La création des zones de secours a fonctionné, mais les arrêtés royaux ont été modifiés complètement. C’est aberrant", explique le commandant de la zone de secours Val de Sambre.