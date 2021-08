La vaccination à Bruxelles traîne. Alors qu'en Flandre plus de 90 % de la population adulte a reçu sa première dose de vaccin et 79 % en Wallonie, Bruxelles n'en a reçu que 63 %. Selon Marc Noppen, directeur de l'UZ Brussel, il s'agit d'un phénomène métropolitain typique. Les chiffres bruxellois sont comparables à ceux de la ville de Londres, souligne-t-il., a-t-il expliqué à Terzake (VRT). D'après lui, certaines communautés ne suivent pas les médias nationaux.

Comment donc convaincre les plus sceptiques ? "Nous devons aller nous-mêmes vers ces groupes. C'est comme cela, que nous pourrons convaincre ceux qui peuvent être convaincus. Et en rendant la vie aussi difficile que possible pour les non-vaccinés", estime le directeur.

On constate qu'Anvers, ville de taille importante, n'observe pas les mêmes difficultés que Bruxelles dans sa campagne de vaccination. Une comparaison qui ne tient pas la route selon Marc Noppen. "Bruxelles compte 185 nationalités et 70 langues. Bruxelles est notre seule ville internationale en Belgique. Mais il est vrai que nous avons trop attendu pour aller vers les citoyens et dans les quartiers."