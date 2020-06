Plus de 10.000 manifestants se sont retrouvés à Bruxelles pour dire non au racisme. Une protestation Black Lives Matter qui a par ailleurs dégénéré, du fait de quelques émeutiers violents. "Il y a deux mois, ce type de rassemblement aurait été tout simplement mortel", a commenté le virologue Marc Van Ranst

Alors que la manifestation Black Lives Matter a violemment dérapé à Bruxelles (et dans une moindre mesure à Anvers), avec des jets de pavés, des pillages de magasins et des actes de violences ayant conduit à la sortie des autopompes, une autre dimension s'ajoute aux tristes scènes qui se déroulent depuis ce dimanche après-midi, de Matonge à La Toison d'Or : la dimension sanitaire.

Même si les chiffres témoins de la propagation du coronavirus en Belgique restent très positifs, la phase 3 du déconfinement ne débutera que demain. Et encore, elle ne permet aucunement des rassemblements massifs comme ceux auxquels on assiste ce dimanche, pour dire non au racisme et aux violences policières à l'instar de celle dont a été victime George Floyd à Minneapolis. Même si, les images en témoignent, de nombreux manifestants portaient un masque ou une protection buccale.

Le virologue Marc Van Ranst a commenté ces faits. Fustigé, plutôt.

"Cela aurait été mortel il y a deux mois", a expliqué van Ranst à nos confrères du Morgen."Cela aurait été super dangereux le mois dernier. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre davantage de choses, mais certainement pas cela. Pas 10 000 personnes... Il y aura certainement des gens malades à la suite de ces événements."

Ce qui préoccupe également le virologue, c'est l'effet que les images des manifestations auront sur le reste de la population."Il est très ennuyeux que je doive maintenant expliquer qu'un barbecue avec onze personnes dans votre jardin n'est pas autorisé, alors qu'il y avait 10 000 personnes à Bruxelles ensemble..."

"De telles réunions sont fortement déconseillées à un moment où le coronavirus circule toujours", ajoute l'expert Steven Van Gucht, de Sciensano. "Toutes les vies sont importantes et ce virus ne fait pas de distinction entre les croyances ou les couleurs. Il est important de garder ses distances et de porter un masque." .