"L'augmentation du nombre d'infections diminue un peu, ce qui est encourageant, mais nous ne sommes pas encore arrivés à un plateau". Ces mots, ce sont ceux de Marc Van Ranst qui était l'invité de l'émission "De Afspraak" sur la VRT lundi soir. Le virologue explique que l'augmentation des cas dans notre pays est moins importante que ces dernières semaines au niveau du pourcentage, qui est de 15% à l'heure actuelle, alors qu'il était deux fois plus élevé il y a un peu plus d'une semaine à peine.

"La semaine dernière, l'augmentation était un peu plus forte. Si vous regardez les admissions à l'hôpital et les autres paramètres tels que les soins intensifs, l'augmentation est un peu plus faible là aussi. Et chaque chiffre plus faible est porteur d'espoir", a expliqué Van Ranst qui voit dans ces chiffres le même scénario que lors des vagues précédentes. "D'abord, les chiffres augmentent, puis ils se stabilisent et enfin ils diminuent. Prédire que ce scénario se produira pour cette quatrième vague n'est pas difficile. Il est beaucoup plus difficile par contre de savoir quand cela se produira exactement."

Pour le virologue, il va être décisif de voir si les mesures prises il y a 10 jours vont avoir un gros impact ou non sur les contaminations dans notre pays. "Nous sommes maintenant dix jours après les premières mesures prises par le Codeco. On espère que cela se passera comme lors des vagues précédentes avec une stabilisation et une diminution par la suite grâce aux mesures"