C'est ce que le virologiste Marc Van Ranst a déclaré vendredi sur Radio 1 en réponse aux nouveaux chiffres sur le coronavirus en Belgique. Selon lui, le nombre d'admissions à l'hôpital va maintenant aussi commencer à augmenter régulièrement. Le nombre moyen d'infections au coronavirus au cours des sept derniers jours est en forte hausse vendredi, de 32 %. Lundi dernier, il y a même eu 216 nouveaux cas.

"C'est beaucoup et cela fait longtemps qu'on n'avait plus atteint ce chiffre", a commenté M. Van Ranst. "C'est un signal d'alarme absolu. Tout le monde doit faire des efforts dans ce sens : garder ses distances, porter des masques là où il le faut et limiter le nombre de contacts sociaux. La règle des quinze contacts par semaine n'est pas appliquée et je sais que tout le monde ne s'y tient pas".

Selon M. Van Ranst, les chiffres incluent déjà les personnes qui commencent à revenir de vacances. "Nous avons besoin de toute urgence de savoir d'où viennent ces infections", a-t-il dit.

"Il n'y aura pas d'autres assouplissement des mesures la semaine prochaine", a-t-il encore précisé. Si les chiffres continuent à évoluer dans ce sens, nous irons, selon lui, plutôt dans le sens d'un resserrement. Un deuxième lockdown n'est toutefois pas encore en vue. "C'est difficile à organiser sans que les dommages économiques soient énormes, donc nous allons devoir être très créatifs avec ça."

A noter que le virologue s'est aussi exprimé sur Twitter et y a fait part de sa consternation: "La moyenne hebdomadaire passe à 115 cas. Il s'agit d'une augmentation de 32%. En ce qui concerne les chiffres quotidiens: le lundi 13/7, il y a eu 216 nouveaux cas. Pour rappel, le 15 mars, nous avions 214 nouveaux cas. Et le 17 mars, c'était le début du lockdown.."