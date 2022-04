Depuis le 1er avril, une ordonnance de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS) réinstaure le port du masque dans l'espace public pour le mois d'avril. Le port du masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour les personnes âgées de 12 ans ou plus se déplaçant dans les artères suivantes : rue de Ribaucourt, Chaussée de Ninove et de Gand, Parvis Saint-Jean-Baptiste et dans les rues où se trouve un centre communal de dépistage Covid 19 ou de vaccination

Dans l'ordonnance, les autorités justifient cette décision avec des chiffres. Elles rappellent que 4.659 nouveaux cas positifs ont été dépistés en Région Bruxelloise pendant la semaine du 22 au 28 mars 2022. Soit une augmentation de 16 % par rapport à la semaine précédente.

Selon le virologue Marc Van Ranst, interrogé par nos confrères du Nieuwsblad, la mesure n'est pas vraiment utile. "Il est vrai qu’il y a une augmentation dans cette région", constate le scientifique néerlandophone. "Bruxelles et la Wallonie sont un peu en retard sur la Flandre, où les chiffres sont déjà en légère baisse. Mais cette solution n’est pas très élégante."

Le scientifique doute de l'utilité du masque à l'air libre, à ce moment-ci de l'épidémie. "Sauf dans les situations où il y a un très grand nombre de personnes proches les unes des autres. Vous aurez plus d’effet si vous vérifiez la ventilation à l’intérieur ou si vous demandez un masque supplémentaire. Cela me semble plus utile qu’un masque buccal obligatoire plus symbolique en plein air. La bourgmestre veut peut-être envoyer un signal à la population pour qu’elle fasse attention", suppose Marc Van Ranst.