A l'heure actuelle, 336.331 Belges ont reçu une première dose d'un vaccin contre le coronavirus. Il s'agit de 2,93 % de la population en Belgique. Tandis que 104.340 personnes, soit 0,91 % de la population, ont pu recevoir les 2 doses. Des chiffres bien en deçà de ce qu'on peut observer à l’étranger. Le Royaume-Uni a, par exemple, déjà vacciné plus de 12 millions de personnes,



" Si les sociétés pharmaceutiques respectent les accords, nous aurons un surplus de vaccins en juin. Ensuite, on pourra alors vacciner jour et nuit ", explique Marc Van Ranst.

Selon le virologue, il faudra attendre le mois de juin afin de voir une réelle accélération dans la vaccination en Belgique: " C'est à ce moment-là (NDLR: en juin) qu'on pourra accélérer. La large vaccination aura lieu dans un contexte différent.(...) Qui peut se faire vacciner et à quel moment n'aura plus d'importance. Nous n'aurons donc pas à avoir des discussions compliquées et conflictuelles comme celles sur les professions essentielles et les moins essentielles."

Pour rappel, le vaccin AstraZeneca est réservé aux moins de 55 ans en Belgique, voici pourquoi.