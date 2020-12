Les derniers chiffres du coronavirus en Belgique ne sont pas bons. La crainte de voir la courbe repartir à la hausse se fait de plus en plus pressante. "Espérons que nous ne soyons pas au début d'un plateau", analyse Marc Van Ranst pour HLN. "Nous voulons éviter de nous maintenir à un plateau élevé. Il y a trop de nouveaux cas qui arrivent ensuite dans les hôpitaux puis aux soins intensifs. Cette épidémie est loin d'être terminée", juge-t-il.

Le virologue pointe le comportement de la population, qui a tendance à transgresser les règles. "Certaines personnes ne prennent pas les choses au sérieux. Assouplir les mesures n'est certainement pas la solution car l'épidémie est encore beaucoup trop présente. Cela nous mènerait en un rien de temps à une troisième vague."

Avec les fêtes qui approchent et le comportement d'une partie de la population, Marc Van Ranst ne se montre pas très optimiste. "Les gens doivent faire leurs courses seuls, mais partout - même dans les supermarchés -, on voit des personnes venir à deux, parfois même à trois ou à quatre", pointe-t-il dans une autre interview pour Het Laatste Nieuws. 'Qu'est-ce que ça change d'avoir une personne en plus?', pensent-ils. C'est la même chose pour les fêtes de Noël. 'Qu'est-ce que ça change qu'on soit avec un invité supplémentaire?'. Les gens ne pensent qu'à eux. Moi, moi, moi, ... Mais si tout le monde raisonne comme ça, on ne parle pas d'une personne, mais de millions de personnes. Quand les chiffres du coronavirus grimpent, nous suivons les règles. Quand ils diminuent, on pense que cela n'a plus vraiment d'importance. C'est humain, mais c'est regrettable."

Ce n'est pas la première fois que Marc Van Ranst dénonce le manque de discipline de la population. Il y a quelques semaines, il expliquait au journal néerlandais De Volkskrant que contourner les règles était un sport national en Belgique.