Marc Van Ranst : "J'espère que la population interprétera correctement ce signal"

Belgique

Belga

Marc Van Ranst considère les nouvelles mesures du gouvernement fédéral comme un signal fort et parle de "mesures de confinement". C'est ce qu'il a déclaré vendredi soir, sur VTM NEWS. Le virologue appelle une fois de plus les gens à suivre strictement les règles et à ne pas en profiter une dernière fois ce week-end.