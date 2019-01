De nombreuses personnes sont attendues ce dimanche à Bruxelles dans le cadre d’une nouvelle marche pour le climat.

La branche belge du mouvement Rise for Climate, organisatrice de l’événement, s’attend à voir défiler plusieurs milliers de citoyens dans les rues de la capitale. Ils prévoient environ 30 000 personnes d’après les informations de la police : "C’est leur estimation. Cela dit, lors de la manifestation jeudi, les étudiants ont lancé des appels à participer à celle de dimanche. Il pourrait y avoir plus de monde que prévu donc. On verra dimanche, mais c’est toujours possible."

Le rassemblement aura lieu à proximité de la gare du Nord vers 13 h avant que le cortège ne prenne la route pour la dalle du Parlement européen. "Beaucoup de gens ont prévu de venir en train. Le lieu de rassemblement est au boulevard Albert II à l’angle du boulevard Baudouin à 13 h avec un départ du cortège à 14 h. Le parcours va suivre la petite ceinture en passant par Arts-Loi notamment et prendre la rue Belliard. La marche prendra fin à la dalle du Parlement européen à proximité de la gare du Luxembourg. L’arrivée du cortège à cet endroit est prévue vers 15 h 30", rapporte la zone de police qui demande d’éviter la zone en voiture.

Des problèmes de mobilité sont à prévoir sur le parcours de la marche. La Stib indique d’ailleurs que "tout sera mis en œuvre pour faciliter l’accès et le départ des manifestants au parcours de la marche. Il est prévu de renforcer le réseau en injectant des véhicules supplémentaires en fonction du flux." La SNCB a aussi pris des dispositions en vue de la marche de dimanche (voir ci-contre).

L’événement prendra fin vers 18 h.

Des animations sont prévues entre le milieu d’après-midi et la fin de journée. Il y aura également un podium et une prise de parole est planifiée, toujours selon les informations des forces de l’ordre.

Comme lors des précédentes actions, l’objectif est d’inciter les autorités belges et européennes à prendre des mesures à la hauteur des enjeux climatiques. En vue de la réunion du Conseil européen les 21 et 22 mars prochains, "les participants demanderont que le Conseil rejoigne les objectifs du Giec et du Parlement européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030", précisent les organisateurs.

Lors du dernier rassemblement de Rise for Climate à Bruxelles le 2 décembre, Il y avait eu 75 000 participants.